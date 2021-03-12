Sivasspor'da eksikler can sıkıyor
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Sivasspor'da eksikler can sıkıyor

12.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:46
Sivasspor'da eksikler can sıkıyor

DG Sivasspor, yarın sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük karşısına cezalı ve sakatlıkları bulunan 7 oyuncusundan yoksun çıkacak.

DG Sivasspor, yarın sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük karşısına cezalı ve sakatlıkları bulunan 7 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Bu maç öncesinde Sivasspor'da defans oyuncusu Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka, Claudemir ve kaleci Muammer Yıldırım sakatlığı nedeniyle, forvet oyuncuları Max Gradel ve Mustapha Yatabare ise kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek. - SİVAS

Sivasspor'da eksikler can sıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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