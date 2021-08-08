Sivasspor'da Dinamo Batum maçı hazırlıkları sürüyor
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Sivasspor'da Dinamo Batum maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Dinamo Batum maçı hazırlıkları sürüyor
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından futbolcular, geniş alanda pas organizasyonları ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor ile Dinamo Batum, 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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