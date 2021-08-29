Sivasspor'da Dimitris Goutas golü attı, ağladı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor'da Dimitris Goutas golü attı, ağladı!

Sivasspor'da Dimitris Goutas golü attı, ağladı!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DG Sivasspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Dimitris Goutas, Göztepe maçında attığı 2. golün ardından gözyaşlarına boğuldu.

DG Sivasspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Dimitris Goutas, Göztepe maçında attığı 2. golün ardından gözyaşlarına boğuldu.

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşan Sivasspor'da Dimitris Goutas 2 gol kaydetti. Yunanistanlı oyuncu Goutas, maçın 11 ve 66. dakikasında meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2. golün ardından ağlayan genç oyuncu takım arkadaşlarına sarılarak sevincini yaşadı.

Goutas'un gol sonrası ağlaması sosyal medyada büyük etkileşim de aldı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'da Dimitris Goutas golü attı, ağladı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Burak Deniz Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Cristiano Arda Güler Erol Bulut Fatih Terim Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sivasspor'da Dimitris Goutas golü attı, ağladı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 22:03:44. #1.15#

title