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Sivasspor'da Dimitris Goutas, gollerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor'da Dimitris Goutas, gollerine devam ediyor

DG Sivasspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Dimitris Goutas, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Dimitris Goutas, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Sivasspor, rakibini 4-0 mağlup etti. Yiğidolar'ın başarılı defansı Dimitris Goutas attığı golle takımının galibiyetine katkı sağladı ve bu sezon 4. kez ağları sarstı. Yunanistanlı defans oyuncu Goutas, maçın 50. dakikasında topu filelere yolladı. Goutas böylece bu sezon 4. kez takımı adına skor üretti.

Öte yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de 5 maça çıkan Goutas, ilk 11'de de 5 kez görev aldı. Goutas 450 dakika Sivasspor forması giydi. - SİVAS

Sivasspor'da Dimitris Goutas, gollerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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