Sivasspor'da Denizlispor mesaisi sürüyor - SİVAS Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1 günlük iznin ardından basına kapalı kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra futbolcular 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA