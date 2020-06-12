Sivasspor'da Denizlispor mesaisi sürüyor
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Sivasspor'da Denizlispor mesaisi sürüyor

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından 15 Haziran Pazartesi günü Denizlispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

Sivasspor'da Denizlispor mesaisi sürüyor
12.06.2020 18:02 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:55

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından 15 Haziran Pazartesi günü Denizlispor ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları bulunan Fernando Andrade fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Hakan Arslan ise tempolu yürüyüş gerçekleştirdi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla pazartesi günü saat 21.00'de sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

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