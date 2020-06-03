Sivasspor'da Denizlispor mesaisi devam ediyor - Sivasspor'da Denizlispor mesaisi devam ediyor Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Denizlispor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

- Sivasspor'da Denizlispor mesaisi devam ediyor SİVAS - Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Denizlispor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde öğle saatlerinde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından bire bir dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı. DG Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. Kaynak: İHA