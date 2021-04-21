Sivasspor'da Denizlispor mesaisi başladı
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Sivasspor'da Denizlispor mesaisi başladı

Sivasspor'da Denizlispor mesaisi başladı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Sivasspor, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Beşiktaş maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise topla gerçekleştirdikleri ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi saat 20.30'da Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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