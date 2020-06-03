Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından bire bir dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA