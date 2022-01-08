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Sivasspor'da Cofie, ceza sınırında

Sivasspor'da Cofie, ceza sınırında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan İH Konyaspor maçı öncesi DG Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan İH Konyaspor maçı öncesi DG Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Isaac Cofie, Konyaspor maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya. Söz konusu futbolcu Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor müsabakasında görev yapamayacak. - SİVAS

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