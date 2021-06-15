Sivasspor'da Claudemir takımda kalacak!
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Sivasspor'da Claudemir takımda kalacak!

Sivasspor'da Claudemir takımda kalacak!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'da iki sezondur forma giyen ve sözleşmesi sona eren Brezilyalı orta saha oyuncusu Claudemir'in takımda kalacağı öğrenildi.

DG Sivasspor'da iki sezondur forma giyen ve sözleşmesi sona eren Brezilyalı orta saha oyuncusu Claudemir'in takımda kalacağı öğrenildi.

2019-2020 sezonunda Sivasspor'a transfer olan Claudemir Domingues de Souza'nın durumu netleşti. Kırmızı-beyazlılarla sözleşmesi sona eren Brezilyalı oyuncunun takımla yeniden anlaşacağı alınan bilgiler arasında.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da istediği 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sivasspor'da Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 36 maça çıktı. 1 asisti bulunan Claudemir, 24 kez de ilk 11'de görev aldı. Claudemir ayrıca 2 bin 208 dakika sahada kaldı.

Konu ile ilgili ise kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'da Claudemir takımda kalacak!
Sivasspor'da Claudemir takımda kalacak!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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