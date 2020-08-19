Sivasspor'da Claudemir sağlık kontrolünden geçti
DG Sivasspor'un orta saha oyuncusu Claudemir'e sağlık kontrolü yapıldı.
19.08.2020 17:50 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:17
DG Sivasspor'un orta saha oyuncusu Claudemir'e sağlık kontrolü yapıldı.
Süper Lig takımlarından Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor. Bu kapsamda futbolcu Claudemir, Ankara'da sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolü, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
32 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS
Kaynak: İHA