Sivasspor'da Camara an meselesi!

30.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:40

Sivasspor'un, en son New England Revolition forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoper oyuncusu Samba Camara transferinde mutlu sona ulaşması çok yakın.

Süper Lig'e bu sezon damgasını vuran lider DG Sivasspor, devre arası transfer döneminde çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sivasspor'un, en son Revolition forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoper oyuncusu Samba Camara transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Camara'nın transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

KIRMIZI-BEYAZLI KULÜP, YASİN ÖZTEKİN VE CLAUDEMİR'DEN SONRA ÜÇÜNCÜ İMZASINI ATTIRACAK.

Kariyerinde 75 maça çıkan Camara, 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Fransız futbolcu, kariyerinde Le Havre B, AC Le Havre ve New England Revolition formaları giydi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA