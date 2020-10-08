Sivasspor'da Çalımbay ve futbolcular, DMD hastalığına dikkati çekmek için kramponlarla poz verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivasspor'da Çalımbay ve futbolcular, DMD hastalığına dikkati çekmek için kramponlarla poz verdi

08.10.2020 12:03 | Son Güncelleme: 08.10.2020 12:28
Sivasspor'da Çalımbay ve futbolcular, DMD hastalığına dikkati çekmek için kramponlarla poz verdi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve bazı futbolcular, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına dikkati çekmek için sosyal medyadan kramponlarıyla fotoğraf paylaştı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve bazı futbolcular, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına dikkati çekmek için sosyal medyadan kramponlarıyla fotoğraf paylaştı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "DMD bir kas erimesi hastalığıdır. Ayakkabılarını eskitemeyen DMD'li çocuklarımızın dünyasına dikkati çekmek amacıyla DMD ailelerinin çağrısıyla 'ShoesForDMD' zincirini devam ettiriyor, Gaziantep Futbol Kulübü'ne meydan okuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bir çeşit kas erimesi hastalığı olan rahatsızlığa karşı farkındalık oluşturmak için teknik direktör Rıza Çalımbay ile bazı futbolcuların kramponla çekilmiş fotoğrafları da paylaşımda yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Hazal Kaya Cansu Dere Özgü Namal Seren Serengil
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Roland Garros Josef De Souza Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Türk Ekim Milli Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor'da Çalımbay ve futbolcular, DMD hastalığına dikkati çekmek için kramponlarla poz verdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 14:13:49. #1.14#
title