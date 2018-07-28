Sivasspor'da Bolu Kampı Sona Erdi

Yeni sezona Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde hazırlanan Demir Grup Sivasspor 17 günlük ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun birinci etap kamp çalışmalarına 2 Temmuz'da Sivas'ta başlayan ve ardından ikinci etap kamp çalışması için 12 Temmuz'da Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde toplanan Demir Grup Sivasspor kampı tamamladı. Kamp süresince günde çift antrenman yaparak yeni sezona yoğun bir tempoyla hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip bugün sabah Karaçayır Spor Tesisleri'nde kamptaki son çalışmasını yaparak Bolu kampını tamamladı.

Sivasspor kamp süresince 4 hazırlık maçı yaptı. İlk hazırlık maçında İran temsilcisi Tractor Sazi ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar ikinci maçında Azerbaycan temsilcisi Sebail'i 2-1 mağlup etti. Üçüncü hazırlık maçında Boluspor'a 3-1 mağlup olan kırmızı-beyazlı son hazırlık maçında ise Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı.

Hazırlık maçlarında Mert Hakan Yandaş 3, Arouna Kone, Paul Papp ve Zoro Cyriac 1'er kez gol sevinci yaşadı. Kampta ayrıca takıma yeni isimler de dahil oldu. Geçtiğimiz sezon Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Ukraynalı orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka yeniden kadroya dahil olurken, Gençlerbirliği'den Aydın Karabulut da 3 sezon sonra yeniden takıma döndü. Kampın son günlerine doğru ise Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Douglas Pereira dos Santos kafileye dahil oldu ve çalışmalara başladı.

Sivaspor, ligin ilk haftasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına Sivas'ta devam edecek. - SİVAS