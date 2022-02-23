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Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra şut çalışması gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

(Oğuzhan Sarzep - Demet Karakuş-İHA)

Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor

Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor

Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Güncel, Haberler

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