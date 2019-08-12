Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi başladı - SİVAS

12.08.2019 21:39

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçını kazanarak Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Çalımbay, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezonun ilk maçının bütün takımlar için önemli olduğunu ifade etti.

Beşiktaş ile sahalarında oynayacaklarını hatırlatan Çalımbay, "Mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Tabii ki karşımızdaki takım güçlü ve Türkiye'nin en iyi takımlarından biri, bunun farkındayız ama ben takımıma güveniyorum. Eksik çalıştığımız zamanlar oldu ama mükemmel bir performans gösterdiler." dedi.

Hazırlık maçlarında ve Cumhuriyet Kupası karşılaşmasında kırmızı-beyazlı ekibin çok iyi şeyler yaptığını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"İnşallah aynı başarıyı bu maçta da ortaya koyarsak buradan istediğimiz şekilde ayrılacağız ama kolay değil. En son oynadığımız Fenerbahçe maçı var, bir kupa maçı oynadık. Kupa maçında oynadığımız oyunun çok üstüne çıkmamız gerekiyor ki Beşiktaş'tan puan ve puanlar alalım. Arkadaşlarımızla görüştük, konuştuk, herkes bu işin ve maçın zorluğunun bilincinde ama benim en büyük güvencem bu maçta tabii ki taraftar. Bu maçta büyük bir taraftar desteği alabilirsek inanıyorum ki iyi bir şekilde bitireceğiz."

Transfer çalışmaları

Çalımbay, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın 2 transfer daha yapılacağı yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Aslında o iki arkadaşa çok ihtiyacımız var. Tabii ki ileride ne gösterir, belki bir transfer daha olabilir ama o iki arkadaş bizim için çok ideal olacak. Onlar da geldiği zaman daha da güçlü olacağız. Takım olarak yani tam kadro olarak daha yeni bir araya geldik. Milli maç arasından sonra da tabii ki bambaşka bir Sivasspor olacak. Bu arayı çok iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Onun için oynayacağımız Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gazişehir Gaziantep maçlarını iyi bitirmemiz gerekiyor. Önemli olan şu anda Beşiktaş maçı, bütün hazırlıklarımız, her şeyimiz bu maçı iyi bir şekilde bitirmek, başka bir düşüncemiz yok." diye konuştu.

Emre Kılınç'ın adının Beşiktaş ile anılması

Orta saha oyuncusu Emre Kılınç'ın adının Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili bir soru üzerine Çalımbay, şunları ifade etti:

"Şu anda öyle bir şey olmaz herhalde, zannetmiyorum. Şimdi Beşiktaş ile maçımız var, Emre'nin transferinin gündeme gelmesi doğru bir şey değil. O yüzden hem Emre hem de kulüpler için iyi bir şey değil. Onun için öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Emre bizle beraber. Emre çıkacak, futbolunu oynayacak. Onun için Emre'nin transferinin Beşiktaş ile olan transferinin hele hele bu maçtan önce konuşulması iyi bir şey değil. Onun için öyle bir şey düşünmüyorum, öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Emre, kadro planlamasında var. Emre'nin tek şeyi maç eksiği, hiç maç oynamadı. Sadece Fenerbahçe maçında oynadı, biz de maçta bile 'sonuna kadar, gidebildiği yere kadar götür' dedik. Emre'nin ve bazı arkadaşlarımız maç eksiği çok. Hiç maç oynamamış arkadaşlarla belki bu maça çıkacağız. Emre'ye çok ihtiyacımız var, transferinin şu anda gerçekleşeceğini zannetmiyorum.

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 17 Ağustos Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-beyazlı ekip, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Kaynak: AA