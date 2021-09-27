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Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi başladı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor
Sivasspor'da Beşiktaş mesaisi başladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

Futbolcular Leke James ve Fredrik Ulvestad, takımdan ayrı koştu.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, 2 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşılaşacak.

AA / Serhat Zafer - Spor Haberleri
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