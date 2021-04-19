Sivasspor'da Beşiktaş maçı öncesi 3 eksik!
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Sivasspor'da Beşiktaş maçı öncesi 3 eksik!

Sivasspor'da Beşiktaş maçı öncesi 3 eksik!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor, yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş mücadelesine sakatlıkları bulunan ve cezalı olan 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.

DG Sivasspor, yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş mücadelesine sakatlıkları bulunan ve cezalı olan 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sivasspor, Süper Lig'in 36. haftasında yarın lider Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu maç öncesinde Sivasspor'da defans oyuncularından Aaron Appindangoye ile orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka sakatlığı nedeniyle, kaptan Hakan Arslan ise kırmızı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Öte yandan Yiğidolar, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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