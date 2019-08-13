Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

13.08.2019 15:31

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman, şut çalışmasının ardından yarı sahada oynan çift kale maçla tamamlandı.

İdmanın ardından futbolcuları saha ortasında bir araya toplayan teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçının önemini vurgulayarak neler yapmaları gerektiğini anlattı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA