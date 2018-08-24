Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da bayramlaşma programı düzenlendi.



Sivasspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirilen bayramlaşmaya, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Tamer Tuna ve yardımcıları, futbolcular, altyapı teknik kadrosu, 21 yaş altı takımı ve kulüp personeli katıldı.



Başkan Otyakmaz, futbolcular, teknik kadro ve kulüp personeliyle tek tek bayramlaşarak, takıma başarılar diledi.