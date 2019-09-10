Sivasspor'da Başakşehir hazırlığı sürüyor

10.09.2019 18:15

Süper Lig'in dördüncü haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas, pres ve şut çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar ana bölümde ise 3 grup halinde çift kale maç yaparak günü tamamladı. İdmana milli takımda olan Emre Kılınç katılmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın sabah saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in dördüncü hafta maçında 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA