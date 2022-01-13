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Sivasspor, Azubuike ile yollarını ayırdı

Sivasspor, Azubuike ile yollarını ayırdı
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Azubuike ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Azubuike ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor sezon başında Başakşehir kulübünden kiraladığı Nijeryalı futbolcu Azubuike Okechukwu ile yollarını ayırdı.

Açıklamada, "Azubuike Okechukwu'ya kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." İfadelerine yer verildi.

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AA / Halife Yalçınkaya - Spor Haberleri

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