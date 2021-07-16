Sivasspor'da Armin Djerlek'e sürpriz doğum günü

DG Sivasspor'da, 21 yaşına giren orta saha oyuncusu Armin Djerlek için doğum günü kutlaması yapıldı.

DG Sivasspor'da, 21 yaşına giren orta saha oyuncusu Armin Djerlek için doğum günü kutlaması yapıldı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, Armin'in doğum günü kırmızı-beyazlı ekibin teknik heyeti ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. Sivasspor, yeni sezon öncesi kamp yaptığı Gerede'de Armin Djerlek için sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Djerlek, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı