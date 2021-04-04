Sivasspor ara vermedi
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Sivasspor ara vermedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor ara vermedi

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

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DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 32. hafta maçında dün sahasında Trabzonspor ile karşılaşan ve rakibiyle golsüz berabere kalan Sivasspor, ara vermeden çarşamba günü Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer sporcular ise topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Antalyaspor ile Sivasspor Süper Lig'in 33. hafta maçında 07 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Sivasspor ara vermedi
Sivasspor ara vermedi
Sivasspor ara vermedi
Sivasspor ara vermedi
Sivasspor ara vermedi
Sivasspor ara vermedi
Sivasspor ara vermedi
Sivasspor ara vermedi
Sivasspor ara vermedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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