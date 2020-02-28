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Sivasspor'da, Ankaragücü maçı hazırlıkları

SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdürdü.

28.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:02
Sivasspor'da, Ankaragücü maçı hazırlıkları

SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup , hazırlıklarını sürdürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal Vural antrenmana katılmadı. Kırmızı- beyazlı ekip bugün öğleden sonra kara yolu ile Ankara'ya giderek karşılaşmanın hazırlıklarını başkentte sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Antrenmandan detaylar

Kaynak: DHA

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