Sivasspor'da Ankaragücü hazırlıkları sürüyor

28.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:24

Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda pazar günü MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip ana bölümde ise geniş alan pas çalışması ve çift kale maç yaptıktan sonra antrenmanı tamamladı.



Kırmızı-beyazlılar öğleden sonra kara yolu ile Ankara'ya gidecek ve yarın başkentte yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.



Ankaragücü ile DG Sivasspor Süper Lig'in 24. hafta maçında pazar günü 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak. - SİVAS

Kaynak: İHA