Sivasspor'da Andrade sağlık kontrolünden geçirildi

09.08.2019 22:26

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Fernando Andrade, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu Andrade, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA