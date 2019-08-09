Sivasspor'da Andrade sağlık kontrolünden geçirildi

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Fernando Andrade, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

09.08.2019 22:26
Sivasspor'da Andrade sağlık kontrolünden geçirildi

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Fernando Andrade, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu Andrade, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA
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