Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

DG Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
10.09.2020 14:28 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:33

DG Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna cumartesi günü sahasında oynayacağı Alanyaspor maçıyla merhaba diyecek Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Alanyaspor, 12 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Palabıyık görev yapacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Fatih Terim Gökhan Töre Eddie Newton Ricardo Quaresma
Daha Fazla Sinan Aşçı Otilia Bruma Sezgin Erdoğan Abdullah Özadalı
Şu an buradasınız: Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 15:07:47. #1.14#
title