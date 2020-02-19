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Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında 21 Şubat Cuma günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

19.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:52
Sivasspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında 21 Şubat Cuma günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.


Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.

İdman, yapılan kondisyon çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Uğur Çiftçi, Barış Yardımcı ve Ziya Erdal katılmadı.

Kaynak: AA
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