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Sivasspor'da Ahmet ve Cofie ceza sınırında

Sivasspor'da Ahmet ve Cofie ceza sınırında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Galatasaray maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Galatasaray maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 16. haftasında yarın Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda stoper Ahmet Oğuz ve orta saha oyuncusu Isaac Cofie, Galatasaray maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya. Söz konusu futbolcular Galatasaray mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa müsabakasında görev yapamayacak. - SİVAS

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