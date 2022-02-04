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Sivasspor'da Ahmet Oğuz sakatlandı

AA, Halife Yalçınkaya - Spor
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Sivasspor'da Ahmet Oğuz sakatlandı

Demir Grup Sivasspor'da savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Demir Grup Sivasspor'da savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Ahmet Oğuz'un sol uyluk arka adalesinde orta derecede yırtık tespit edildiği aktarıldı.

Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Ahmet Oğuz, Sivasspor, Spor, Haber

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