Sivasspor'da Ahmet Oğuz sakatlandı
AA, Halife Yalçınkaya - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Demir Grup Sivasspor'da savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.
Demir Grup Sivasspor'da savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Ahmet Oğuz'un sol uyluk arka adalesinde orta derecede yırtık tespit edildiği aktarıldı.
Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.
AA / Halife Yalçınkaya - Spor