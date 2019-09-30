Sivasspor'da Adin Beach Hotel'i Tercih Etti

30.09.2019 09:40

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İki hafta önce Fenerbahçe Spor Kulübünü ağırlayan Adin Beach Hotel bu haftada Sivasspor'u ağırladı.Adin Beach Hotel Süper Lig ekiplerinin adeta uğrak noktası haline geldi.

Alanyaspor deplasmanına gelen Süper Lig ekipleri Adin'i tercih ettiklerinden dolayı memnuniyetlerini ifade ediyor.

Otel yetkilileri ; Türkiye'nin önde gelen futbol takımlarını ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ediyor.

Ayrıca; hem Alanya, hem de Adin Otel adına gurur verici olduğunu ve bundan sonraki süreçte de bu şekilde futbol kulüplerini misafir etmeye devam edeceklerini ifade ettiler."