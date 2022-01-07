Sivasspor'da Aaron sevinci! Aylar sonra idmanlara başladı - Haberler
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Sivasspor'da Aaron sevinci! Aylar sonra idmanlara başladı

Sivasspor'da Aaron sevinci! Aylar sonra idmanlara başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uzun süredir sakatlığından dolayı yeşil sahalardan uzak kalan DG Sivasspor'un Gabonlu oyuncusu Aaron Appindangoye, takımla beraber çalışmalara başladı.

Uzun süredir sakatlığından dolayı yeşil sahalardan uzak kalan DG Sivasspor'un Gabonlu oyuncusu Aaron Appindangoye, takımla beraber çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da bu zorlu maç öncesi sevindirici haber geldi. Uzun süredir sakatlığından dolayı idman yapamayan Aaron Appindangoye, takımla beraber çalışmalara start verdi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Aaron'un idmanda çalıştığı fotoğraf paylaşarak, "Tedavisi tamamlanan Aaron Appindangoye, takımla birlikte çalışmalara başladı" notunu ekledi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'da Aaron sevinci! Aylar sonra idmanlara başladı

Sivasspor'da Aaron sevinci! Aylar sonra idmanlara başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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