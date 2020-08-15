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Sivasspor'da 7 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrollerine devam edildi.

Sivasspor'da 7 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
15.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:24

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrollerine devam edildi.

Kırmızı-beyazlı takımda forma giyen Arouna Kone, Medicana Sivas Hastanesi'nde, Caner Osmanpaşa, Isaac Cofie, Samba Camara, Mustapha Yatabare, Marcelo Goiano ve Serhiy Rybalka ise İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Futbolcuların sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA

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