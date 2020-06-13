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Sivasspor'da 5. kez Kovid-19 testi yapıldı

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 5. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Sivasspor'da 5. kez Kovid-19 testi yapıldı
13.06.2020 20:11 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:54

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 5. kez Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personelimize 5. kez Kovid-19 testi yaptı. Daha önce 4 kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Hürriyet

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