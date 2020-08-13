Sivasspor'da 5 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrollerine devam edildi.
13.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:56
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrollerine devam edildi.
Kırmızı-beyazlı takımda forma giyen Erdoğan Yeşilyurt, Armin Derlek, Furkan Sağman, Muhammet Can Tuncer ve Eren Şahin, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Futbolcuların sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Kaynak: AA