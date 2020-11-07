Sivasspor'da 5 eksik
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Sivasspor'da 5 eksik

07.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:07
Sivasspor'da 5 eksik

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan DG Sivasspor'da 4 sakat oyuncunun yanı sıra 1 de cezalı isim bulunuyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan DG Sivasspor'da 4 sakat oyuncunun yanı sıra 1 de cezalı isim bulunuyor.

Sivasspor ve Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Sivas'ta karşı karşıya gelecek. Yiğidolar'da zorlu karşılaşma öncesinde tam 5 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Ziya Erdal, Jorge Felix ve Serhiy Rybalka görev yapamayacak olan isimler. Hatayspor maçında sarı kart gören Erdoğan Yeşilyurt da cezalı duruma dültüğü için yarın oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek. - SİVAS

Sivasspor'da 5 eksik
Sivasspor'da 5 eksik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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