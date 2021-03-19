Sivasspor'da 4 futbolcuya milli davet
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Sivasspor'da 4 futbolcuya milli davet

19.03.2021 18:16 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:39
Sivasspor'da 4 futbolcuya milli davet

DG Sivasspor'da 4 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

DG Sivasspor'da 4 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Sivasspor Kulübü, takımda forma giyen 4 futbolcunun ülkelerinin milli takımlarına çağırıldığını duyurdu. Kerem Atakan Kesgin, Ümit Milli Takım'ın haziranda başlayacak 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları öncesinde, 26 Mart Cuma günü Zagreb'te Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü ise Alanya'da Sırbistan U21 Milli Takımları ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna davet edildi.

Deneyimli forvet oyuncusu Max Gradel, Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası Elemleri K Grubunda 26 Mart Cuma günü deplasmanda Nijer ve 30 Mart Salı günü ise sahasında Etiyopya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi.

Samba Camara, Afrika Uluslar Kupası Elemleri A Grubunda Mali'nin 24 Mart Çarşamba günü deplasmanda Gine ve 28 Mart Pazar günü ise Çad ile sahasında oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi.

Casimir Ninga ise, Çad'ın Avrupa Uluslar Kupası Elemeleri A Grubunda 24 Mart Çarşamba günü sahasında Namibya ve 28 Mart Pazar günü ise deplasmanda Mali ile oynayacağı maçın kadrosuna çağrıldı. - SİVAS

Sivasspor'da 4 futbolcuya milli davet
Sivasspor'da 4 futbolcuya milli davet
Sivasspor'da 4 futbolcuya milli davet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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