Sivasspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'da yeni sezon öncesi Caner Osmanpaşa, Armin Derlek, Muammer Yıldırım ve Jorge Felix sağlık kontrolünden geçti.

DG Sivasspor'da yeni sezon öncesi Caner Osmanpaşa, Armin Derlek, Muammer Yıldırım ve Jorge Felix sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor. Futbolcular Caner Osmanpaşa, Armin Derlek, Jorge Felix ve kaleci Muammer Yıldırım Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan dört sporcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık taraması, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

4 sporcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

8Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
Sivasspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
Sivasspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı
Spor Cristiano Mesut Özil Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivasspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 13:32:12. #1.16#

title