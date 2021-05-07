Sivasspor'da 4 futbolcu ceza sınırında!
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Sivasspor'da 4 futbolcu ceza sınırında!

Sivasspor'da 4 futbolcu ceza sınırında!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Zorlu Medipol Başakşehir maçı öncesi DG Sivasspor'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Zorlu Medipol Başakşehir maçı öncesi DG Sivasspor'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 40. Haftasında yarın Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda kaleci Ali Şaşal Vural, stoper Ahmet Oğuz ve orta saha oyuncuları Robin Yaçın ile Erdoğan Yeşilyurt, Başakşehir maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya.

Söz konusu futbolcular Başakşehir mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe müsabakasında görev yapamayacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'da 4 futbolcu ceza sınırında!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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