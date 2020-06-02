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Sivasspor'da 3. testler de negatif çıktı

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara 3. kez korona virüs testi uygulandı.

Sivasspor'da 3. testler de negatif çıktı
02.06.2020 21:35 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:35

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara 3. kez korona virüs testi uygulandı. Yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

Sivasspor Kulübü, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personellere yapılan korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan üçüncü KOVİD-19 PCR testleri saat 21.15 itibari ile sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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