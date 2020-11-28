Son dakika haberleri! Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi yeni koronavirüs vakaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi yeni koronavirüs vakaları

28.11.2020 20:38 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:46
Son dakika haberleri! Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi yeni koronavirüs vakaları

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da bir futbolcu ve teknik heyetten iki kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da bir futbolcu ve teknik heyetten iki kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da pazartesi günü oynanacak Göztepe maçı öncesinde bir futbolu ve teknik heyetten iki kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.Kırmızı-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklmada, Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Göztepe maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve teknik heyetten iki kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. 3 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
13 yıllık davada şok gerçek! Eski milletvekili, 3 kız kardeşin babası çıktı
13 yıllık davada şok gerçek! Eski milletvekili, 3 kız kardeşin babası çıktı

Son dakika haberleri! Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi yeni koronavirüs vakaları
Son dakika haberleri! Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi yeni koronavirüs vakaları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sivasspor'da 2 futbolcu daha koronavirüse yakalandı
Sivasspor'da 2 futbolcu daha koronavirüse yakalandı
Göztepe'de hedef Demir Grup Sivasspor karşılaşması
Göztepe'de hedef Demir Grup Sivasspor karşılaşması
Amedspor Kocaelispor maçı öncesi anlamlı pankart
Amedspor Kocaelispor maçı öncesi anlamlı pankart
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Garo Paylan Murat Kurum Meral Akşener İbrahim Aydemir
Magazin Teoman Demet Akalın Ariana Grande Diego Armando Maradona
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Deniz Türüç Abdullah Avcı Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi yeni koronavirüs vakaları - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 20:52:16. #1.14#
title