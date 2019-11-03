Sivasspor'da 274 günlük galibiyet hasreti sona erdi

Denizlispor deplasmanında Hakan Arslan ve Arouna Kone'nin golleriyle 2-0 kazanan Sivasspor, tam 274 gün sonra deplasmanda galip gelmeyi başardı.

03.11.2019 16:40
Sivasspor'da 274 günlük galibiyet hasreti sona erdi

Denizlispor deplasmanında Hakan Arslan ve Arouna Kone'nin golleriyle 2-0 kazanan Sivasspor, tam 274 gün sonra deplasmanda galip gelmeyi başardı.


Süper Lig'de en son deplasmanda geçen sezon 2 Şubat'ta Kasımpaşa karşısında 3-1'lik galibiyet elde eden D.G. Sivasspor, bu maçın ardından deplasmanda galibiyet yüzü görmedi.


Yiğidolar, 2019-2020 sezonunun 10. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 2-0 yendiği maçın ardından 11 maçlık deplasman galibiyeti hasretine son verdi.


Diğer yandan 2-0'lık galibiyetin ardından Sivasspor ligde bu sezon 5. kez galip geldi. Yiğidolar ligin ilk haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-0, beşinci haftada Trabzonspor'u 2-1, yedinci haftada Ankaragücü'nü 3-1 ve dokuzuncu haftada da yine sahasında Antalyaspor'u 2-1 yenmişti. - SİVAS

Kaynak: İHA
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