Sivasspor'da 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
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Sivasspor'da 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

05.12.2020 20:13 | Son Güncelleme: 05.12.2020 20:17
Sivasspor'da 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

DG Sivasspor kulübü, bir futbolcunun ve destek ekipten bir personelin korona test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

DG Sivasspor kulübü, bir futbolcunun ve destek ekipten bir personelin korona test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig'in 11. hafta maçında pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan Kovid-19 testleri neticesinde bir futbolcunun ve destek ekipten bir personelin pozitif bulgular verdiğini duyurdu.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trabzonspor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve destek ekipten bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. 2 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Ayrıca daha önce testi pozitif çıkan 1 sporcumuzun son testi negatife dönmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı. - SİVAS

Sivasspor'da 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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