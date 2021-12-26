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Sivasspor'da 2 futbolcu, sarı kart sınırında

Sivasspor'da 2 futbolcu, sarı kart sınırında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Y. Kayserispor maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Y. Kayserispor maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncuları Fayçal Fajr ve Isaac Cofie, Kayserispor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. - SİVAS

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