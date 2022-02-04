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Sivasspor'da 2 futbolcu ceza sınırında

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'da 2 futbolcu ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GAZİANTEP (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Isaac Cofie ve Erdoğan Yeşilyurt, Gaziantep maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Gaziantep, Sivasspor, Spor, Haber

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