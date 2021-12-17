Sivasspor'da 2 futbolcu ceza sınırında - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor'da 2 futbolcu ceza sınırında

Sivasspor'da 2 futbolcu ceza sınırında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncuları Fayçal Fajr ve Isaac Cofie, Kasımpaşa maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya. Söz konusu futbolcular Kasımpaşa mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Rizespor müsabakasında görev yapamayacak. - SİVAS

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi.

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi.

 Hoca dayanmıyor! Karagümrük, ligin gözdesi Farioli ile yolları resmen ayırdı

Hoca dayanmıyor! Karagümrük, ligin gözdesi Farioli ile yolları resmen ayırdı

 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Fırat Aydınus görev yapacak

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Fırat Aydınus görev yapacak

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title