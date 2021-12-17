Sivasspor'da 2 futbolcu ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncuları Fayçal Fajr ve Isaac Cofie, Kasımpaşa maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya. Söz konusu futbolcular Kasımpaşa mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Rizespor müsabakasında görev yapamayacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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