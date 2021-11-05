Sivasspor'da, 2 futbolcu ceza sınırında!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Giresunspor maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Sivasspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda stoper Ahmet Oğuz ve forvet oyuncusu Mustapha Yatabare, Giresunspor maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya. Söz konusu futbolcular Giresunspor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Başakşehir müsabakasında görev yapamayacak.

(Oğuzhan Sarzep-İHA)

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