Sivasspor'da 19. korona testleri de negatif çıktı
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Sivasspor'da 19. korona testleri de negatif çıktı

25.09.2020 20:23 | Son Güncelleme: 25.09.2020 20:27
Sivasspor'da 19. korona testleri de negatif çıktı

MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve destek ekine 19. kez korona virüs testi uygulandı, yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve destek ekine 19. kez korona virüs testi uygulandı, yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ankaragücü maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve destek ekibin korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ankaragücü maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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